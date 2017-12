Donos de farmácias vendiam remédios com receita falsa pelo Facebook

Uma quadrilha composta por donos e funcionários de drogarias que vendiam remédios controlados com receituário falso pelo Facebook, foi presa na manhã desta sexta (29). Os suspeitos, que foram detidos por policiais do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP) ainda não tiveram os nomes divulgados. No entanto, eles devem ser apresentados ainda na tarde de hoje.

Segundo informações da polícia, foram encontrados, em posse dos integrantes da quadrilha, vários documentos com carimbos e assinaturas falsificadas em nome de médicos e hospital de todo o Amazonas.

A venda de medicamentos controlados sem receita é crime, e o farmacêutico que concordar em comercializar esse tipo de medicação sem receber a prescrição médica pode sofrer grandes consequências. Elas podem incluir o fechamento da farmácia, além de acarretar em prisão para o farmacêutico responsável.



Em 2014, um farmacêutico responsável por uma drogaria em Curitiba foi preso por tráfico de drogas ao deixar de seguir as determinações legais e vender remédios sem a receita médica necessária.





