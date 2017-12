Mecânico morre após ser baleado em briga de trânsito no Jorge Teixeira

O mecânico Wanderson Diolino Souza, de 24 anos, morreu na noite desta quinta (28), após passar um mês internado no pronto-socorro Platão Araújo. A vítima foi baleada na barriga, no dia 29 de novembro, durante uma briga de trânsito nas proximidades de um supermercado, localizado na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Segundo informações que os familiares da vítima repassaram para os investigadores da Polícia Civil (PC), Wanderson estava em uma motocicleta e teria discutido com um motorista de um carro, de características não informadas. Após a discussão, o suspeito atirou de dentro do veículo e fugiu sem ser identificado.

Após o crime, Wanderson foi socorrido e levado ao pronto-socorro. Ele não resistiu ao ferimento e morreu às 18h50 da quinta (27).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais

Manhã de horror; tiroteio em disputa por tráfico deixa três baleados

Dupla executa ex-presidiário com dois tiros no Tancredo Neves

Disputa por namorada motivou assassinato de jovem baleado no rosto