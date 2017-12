Segundo tiroteio é registrado em menos de 5 horas na Zona Norte

Dois tiroteios foram registrados na manhã desta sexta (29), em menos de cinco horas em ruas da Zona Norte de Manaus. O primeiro ocorreu às 6h e terminou com três baleados no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Já o segundo foi resultado uma ação da Polícia Civil, na avenida Margarida, no bairro Nova Cidade, mesma zona, por volta das 11h. Houve perseguição e troca de tiros entre investigadores e suspeitos.

De acordo com informações preliminares, duas pessoas foram presas. Uma delas ficou ferida após ser baleada. Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados acompanharem a ocorrência.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

O caso foi encaminhado ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A assessoria de comunicação da PC informou que às 14h30 deve ocorrer uma coletiva de impressa, onde mais detalhes sobre o caso serão repassados.

Águas Claras

No tiroteio anterior, ocorrido na comunidade Águas Claras, Zona Norte, t rês homens, entre eles um menor, foram levados ao pronto-socorro Platão Araújo, após serem baleados na rua Cedro Branco, comunidade Águas Claras.

Conforme a polícia, Gabriel Amorim, de 21 anos, Marcos Castro dos Santos, de 19, e um adolescente de 17, estariam envolvidos em uma disputa pelo comando de territórios do tráfico do bairro.

Leia mais



Mecânico morre após ser baleado em briga de trânsito no Jorge Teixeira

Dupla executa ex-presidiário com dois tiros no Tancredo Neves

Disputa por namorada motivou assassinato de jovem baleado no rosto