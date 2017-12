Dupla do 'terror': rouba prestanista e troca tiros com policiais

O menor desistiu da fuga e se entregou | Foto: Elias Pedroza

Após tentar fugir com aproximadamente R$ 8 mil em mercadorias de um prestanista, Josimar Soares Tavares, conhecido como "Pezão", de 25 anos, foi preso, na tarde desta sexta-feira (29), na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu ainda um adolescente de 17 anos por envolvimento no crime.



De acordo com o delegado titular do 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marcos Paulo Graciano, a vítima de 40 anos foi até à unidade policial e informou que dois indivíduos haviam roubado seu carro modelo Montana, de cor vermelha e placas não divulgadas. No veículo estava toda a mercadoria que o prestanista trabalhava vendendo.

"Assim que recebermos a informação, nossos policiais foram até o local e encontraram o veículo com os suspeitos. Uma viatura emparelhou com o carro e eles perceberam que era a polícia e começaram a atirar contra o nosso carro", explicou o delegado.

Veículo foi recuperado com toda mercadoria | Foto: Divulgação PC

Ainda segundo o delegado, após dispararem contra os policiais, a dupla abandonou o carro e iniciou uma fuga a pé. O menor desistiu da fuga e se entregou, já Josimar ainda efetuou novos disparos contra os policiais, que revidaram e conseguiram atingir a perna e o ombro esquerdo dele.

Josimar foi encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia e, em seguida, foi conduzido ao 15°DIP, onde foi autuado em flagrante por roubo majorado e corrupção de menos. Ele será encaminhado para audiência de custódia e o adolescente foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

