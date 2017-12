200 policias reforçam a segurança para o Réveillon em Manaus

Cerca de 200 policias devem reforçar a segurança pública durante a virada de ano, em Manaus, na "Operação Réveillon" que envolve todos os órgãos do sistema de segurança pública do Amazonas. Os agentes devem ficar divididos nas delegacias móveis que irão ficar, a partir deste domingo (31), na Ponta Negra, na Zona Oeste e no residencial Viver Melhor, na Zona Norte.

Segundo o coordenador do diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da Polícia Civil (PC), o delegado Geraldo Eloi, delegados, investigadores e escrivães serão remanejados para reforçar o atendimento nas nove Centrais de Flagrantes, situadas na capital e nas delegacias móveis.

Eloi ainda afirmou que o atendimento na Delegacia Móvel irá acontecer das 19h às 7h, e no Conjunto Residencial Viver Melhor das 8h do dia 31 até às 7h de segunda-feira (1º).

“Estamos trabalhando para assegurar um melhor atendimento à população, caso ocorra alguma demanda que necessite de intervenção policial. Queremos garantir um Réveillon seguro para todos. Que o início de 2018 seja de muita paz e tranquilidade na capital”, declarou o diretor do DPM.



O delegado confirmou que no Centro Integrado de Comando e Controle – Regional (CICC-R), localizado na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, Zona Centro–Sul, a PC será representada pelo delegado Ayslan Christennes Marques, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que ficará responsável pelo plantão no local, indicando as coordenadas em caso de ocorrências.

Atendimento 24h

Eloi ressaltou que serão realizadas incursões em bares e festas que estarão acontecendo pela cidade, em virtude das comemorações de fim de ano. Além disso, o atendimento no 1º, 6º, 9º, 10º, 12º, 14º, 15º, 18º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), bem como na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) irá ocorrer normalmente, no período de 24 horas.

