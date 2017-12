Presidiário é executado com 5 tiros no Prosamim do São Raimundo

O presidiário Dilson Brito da Silva, de 26 anos, conhecido como "Catita", foi executado com cinco tiros na tarde deste sábado (30). O crime aconteceu na rua da Cachoeira, no Prosamim do bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), dois homens em uma motocicleta, de características não informadas, atingiram a vítima que estava em via pública. Os suspeitos fugiram sem ser identificados.

A vítima ainda foi socorrida e levada ao SPA do São Raimundo, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. Policiais militares da 5ª Cicom atenderam a ocorrência e fizeram buscas na área, mas nenhum suspeito foi localizado.

Ainda segundo o Ciops, Dilson usava uma tornozeleira eletrônica em uma das pernas, mas até o momento não foi possível especificar se a vítima cumpria pena em regime semiaberto ou estava sendo monitorada por estar em liberdade provisória, conforme benefício de saída temporária do fim do ano.

Moradores da área, que não quiseram se identificar, informaram que um irmão de Dilson também foi morto no bairro por ter envolvimento com o crime. Os dois seriam supostamente conhecidos na região pela prática de roubos e demais atividades ilícitas.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

