Perto do ano-novo, ex-presidiário é morto a tiros e pedradas na cabeça

Manaus - Após se envolver em uma discussão e ser agredido a pedradas por dois homens desconhecidos, o ex-presidiário Anderson Anverez de Freitas, de 27 anos, foi morto com dois tiros no peito. O crime ocorreu na manhã deste domingo (31), por volta das 10h, na rua Apuruí, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

A motivação do assassinato ainda é desconhecida para a polícia. De acordo com investigação da Polícia Civil (PC), a vítima estava caminhando na via quando foi abordada pela dupla.

"Ainda não é possível saber qual o assunto desencadeou a briga entre os suspeitos e a vítima. Estamos coletando informações a fim de encontrar a identidade dos criminosos", disse uma fonte policial.

Conforme a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o ex-presidiário ainda foi agredido com peradas na cabeça antes de ser baleado. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima e nenhum familiar quis comentar sobre o assassinado com a reportagem.





