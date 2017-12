Mensagem no WhatsApp resulta em prisão de homem na Alvorada

Manaus – Um homem, identificado como Deivison Furtado dos Santos, de 21 anos, foi preso, em flagrante, na manhã deste domingo (31). O jovem estava portando uma arma de fogo em um ponto de ônibus localizada nas proximidades da Arena da Amazônia, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem foi reconhecido por policiais da Ronda Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), após uma denúncia anônima enviada ao número WhatsApp da corporação.

"O denunciante explicava na mensagem do WhatsApp que havia um homem com uma camisa e uma calça social preta e uma sacola com uma arma de fogo dentro dela. Quando chegamos ao local, constatamos a veracidade da denúncia", disse um policial militar que preferiu não ter o nome divulgado.

O homem estava com um revólver Taurus calibre 32, que estava com numeração raspada, além de duas munições intactas do mesmo calibre. Ele foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Professor Nilton Lins, para prestar depoimento sobre a origem do armamento.

