Dois homens são mortos horas antes da virada do ano em Manaus

Os casos são investigados pela DEHS | Foto: Daniel Landazuri

Faltando apenas poucas horas para a chegada de 2018, dois homens são mortos em Manaus. O primeiro caso foi um homicídio na Zona Leste, enquanto o outro corpo foi encontrado abandonado em um carrinho de mão na avenida Curaçao, Cidade Nova, Zona Norte da cidade. A polícia ainda não identificou os suspeitos das mortes.



Liberado para o indulto de natal, o presidiário Jarluzian Ribeiro de Albuquerque, de 25 anos, foi assassinado a tiros enquanto caminhava na Rua Tapajós, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade. Segundo policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região, além de ser conhecido por praticar furtos.

Leia também: Traficantes tentam executar rival no Prosamim do São Raimundo

Ainda de acordo com os policiais, o presidiário estava caminhando na rua no momento em que foi atingido por três tiros, um deles acertou a cabeça. Ainda não há informações sobre os suspeitos de envolvimento na morte do presidiário.

Dois homens mortos minutos antes da virada do ano em Manaus | Foto: Divulgação

Com a morte de Jarluzian, já chega a dois o número de presos liberados no indulto natalino, que foram assassinados em Manaus. Na tarde de sábado, o presidiário Dilson Brito da Silva, de 26 anos, conhecido como "Catita", foi executado com cinco tiros no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Carrinho de mão



Um outro corpo foi encontrado em um carrinho de mão abandonado na avenida Curaçao, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A polícia não soube informar a identidade da vítima, apenas que era um homem. Também ainda não há informações sobre a causa da morte. O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos procedimentos de necropsia.

Os dois casos serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Bruna Souza

Leia mais: Suspeito misterioso mata homem com cinco tiros no Tarumã

Faltando poucas horas para a queima de fogos, balsas são vistoriadas

Polícia reforça policiamento em hospitais de Manaus