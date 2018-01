Na Véspera de Ano Novo presos tentam fugir do CDPM 2

Seap esclarece que “a situação não foi um princípio de rebelião" | Foto: Janailton Falcão

Como previsto anteriormente em um vídeo gravado em novembro de 2017, por câmeras de segurança do Centro de Detenção Provisória Masculino CDPM 2, localizado no km 8 da BR 174 (Manaus-Boa Vista), em que presos ensaiavam uma possível fuga pelo telhado, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que, na noite deste domingo (31), Véspera de Ano Novo, houve uma tentativa de fuga no CDMP 2, porém a ação foi frustrada.

“Um interno foi visto no telhado da unidade por um dos policiais da guarita. A equipe operacional da Seap, que estava de plantão, se deslocou ao ramal para verificar a situação. Foi realizada uma contagem de presos na unidade e constatamos que nenhum detento havia fugido”, informou a secretaria em nota.

A secretaria esclarece ainda que “a situação não foi um princípio de rebelião como estava circulando nas redes sociais”. Por fim, a Seap informa ainda que está apurando informações sobre uma possível tentativa de fuga na unidade prisional de Coari (município distante 362 km de Manaus), mas por enquanto ainda não tem informações seguras para repassar à imprensa.

Neste dia 1º de janeiro de 2018 completa um ano da rebelião no sistema prisional do Estado, em que dezenas de presos foram mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

