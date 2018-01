Em menos de 12h, quatro homens são assassinados em Manaus

A investigação será feita pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). | Foto: Daniel Landazuri

Nas primeiras horas de 2018 dois homens foram mortos em diferentes regiões de Manaus. Na rua Nosso Senhor do Bonfim, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus, os moradores ficaram assustados ao ouvir disparos na casa de uma família. Um jovem, ainda não identificado pela polícia, foi morto a tiros em frente à casa em que morava. Já Jorcley Lobato da Costa, de 35 anos, foi morto a facadas no Conjunto Cidadão 5, bairro Nova Cidade, Zona Norte.

Segundo policiais da 25ª Cicom, que atenderam a ocorrência do bairro Zumbi, o jovem foi morto a tiros na manhã de hoje, por volta das 8h30. O Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos os procedimentos de necropsia e identificação.

Morto a facadas, o corpo de Jorcley foi abandonado em um carrinho de mão e encontrado por pessoas que passavam pela rua em que ele estava, no bairro Nova Cidade. A polícia informou que recebeu o chamado por volta de 5h da manhã, mas não soube dizer a quantidade de facadas com que a vítima foi morta. Ainda não foi descoberta as possíveis motivações para a morte.

Em nenhum dos dois casos a polícia identificou os autores dos crimes. Os casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Em menos de 12 horas, já chega a quatro o número de mortos na cidade. Durante a noite de ontem (Véspera de Ano Novo), dois homens foram mortos apenas algumas horas antes da virada do ano. Uma das vítimas, o ex-presidiário Jarluzian Ribeiro de Albuquerque, de 25 anos, foi assassinado a tiros enquanto caminhava na Rua Tapajós, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade.

Jarluzian foi liberado no indulto de natal e, de acordo com policiais, o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região e era conhecido por praticar furtos. O corpo de um outro homem foi encontrado abandonado em um carrinho de mão na avenida Curaçao, Cidade Nova, Zona Norte da cidade

