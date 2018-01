Homem é executado em bar ao lado de casa no Santa Etelvina

Após a virada do ano, o ajudante de pedreiro Thiago da Silva Barbosa, de 26 anos, estava em um bar, ao lado de casa, quando foi executado com, pelo menos, três tiros. De acordo com o pai da vítima, Carlos Vieira Barbosa, de 54 anos, o filho ainda teria ido em casa, calçar um tênis, antes de morrer.

Segundo a polícia, um carro, ainda não identificado, parou em frente ao bar. Em seguida, um homem saiu do veículo e efetuou os disparos contra Thiago. Carlos afirma que o filho estava bebendo e não teve reação para desviar dos tiros.

A vítima foi morta com três tiros | Foto: Isabela Bastos

Já o pai da vítima afirma que o filho era um rapaz tranquilo, trabalhava em uma obra, próximo ao município de Presidente Figueiredo, e havia voltado para casa na semana passada, onde passaria as festas em companhia da família.

"Ele já ia retornar amanhã para o trabalho, não havia motivos para acontecer isso, estamos muito tristes" lamentou o pai da vítima.

De acordo com moradores da área, que não quiseram se identificar, Thiago era usuário de drogas e já havia arranjado confusão com alguns moradores.

Moradores informaram que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas | Foto: Isabela Bastos

Segundo informações da Polícia Civil, Thiago tinha várias tatuagens que simbolizam envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive em um dos desenhos havia a imagem de um palhaço, no braço direito que, no mundo do crime, indica que ele possivelmente seria "matador de policiais".

