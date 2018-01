Temendo nova rebelião em Manaus, Seap faz recontagem de presos no CDPM

Seap reforça que “não foi encontrada nenhuma alteração nas instalações" | Foto: Janailton Falcão

Na manhã desta segunda-feira (1º), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que policiais realizaram uma segunda vistoria em menos de 12 horas no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

Com isso, o órgão reforça que “não foi encontrada nenhuma alteração nas instalações físicas da unidade, levando a crer que a movimentação do dia 31 – em que um detendo foi visto no telhado do presídio - possa ter sido um alarme falso de tentativa de fuga".



A Seap explica, ainda, que “a pronta-resposta da secretaria e das Forças de Segurança mostraram o preparo para atendimento de ocorrências e possíveis alterações”.

Fuga em Coari

Durante a queima de fogos em Coari (município distante 362 km de Manaus), na madrugada desta segunda-feira (1º), pelo menos dez presos da Unidade Prisional (UPI) conseguiram escapar do local.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que "durante a queima de fogos no município, os internos empreenderam fuga após serrarem as grades de duas celas da unidade". Dois presos foram recapturados e oito continuam foragidos.

