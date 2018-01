Suspeito tenta cortar a cabeça de homem morto a tiro no Santa Etelvina

Registrado como o segundo assassinato no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, em menos de 10 horas, o corpo de Antônio Simplício, de 40 anos, foi encontrado na tarde desta segunda (1º), por volta das 15h. De acordo com a polícia, a vítima foi morta a tiros e teve o pescoço parcialmente cortado na rua Jasmim, na comunidade Santa Tereza, próxima a uma área de invasão.

Conforme o soldado G. Moreno, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava em uma área de mata, na localidade que é considerada área vermelha por conta do intenso tráfico de drogas que ocorre no local.

"Ele foi morto a tiro, e pior, foi morto de uma forma cruel, pois, o suspeito ainda tentou arrancar a cabeça da vítima após um corte no pescoço dele. Nenhuma arma foi encontrada na cena do crime, mas a Polícia Civil irá investigar a motivação e a autoria", disse o soldado.

Leia também: Na véspera de Ano Novo presos tentam fugir do CDPM 2



O corpo da vítima foi encaminhado ao IML e o caso é acompanhado por investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido identificado ou preso.

Primeiro homicídio registrado no Santa Etelvina



Após a virada do ano, o ajudante de pedreiro Thiago da Silva Barbosa, de 26 anos, estava em um bar, ao lado de casa, quando foi executado com, pelo menos, três tiros. Segundo a polícia, um carro, ainda não identificado, parou em frente ao bar. Em seguida, um homem saiu do veículo e efetuou os disparos contra Thiago. O pai da vítima afirmou que o filho estava consumindo bebida alcoólica e não teve reação para desviar dos tiros.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais



Dez presos fogem de unidade prisional no interior do Amazonas

Em menos de 12h, quatro homens são assassinados em Manaus

Acidente de trânsito deixa casal gravemente ferido na Djalma Batista