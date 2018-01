Dupla é presa por tentativa de roubo com reféns em loja no Centro

Joel Pantoja, de 34 anos, e William da Costa Alves, de 32 anos, foram apresentados no 1º DIP | Foto: Divulgação

Após o feriado do Ano Novo, comemorado nesta segunda-feira (1º), o comércio reabre novamente as portas. Em uma das lojas do Centro de Manaus, Zona Sul, o proprietário foi surpreendido quando abria o estabelecimento comercial. Armada com uma faca, a dupla Joel Pantoja, de 34 anos, e William da Costa Alves, de 32 anos, roubaram diversos produtos e dinheiro do local.

Os dois homens foram detidos por policiais militares da 24ª Cicom. De acordo com a polícia, a dupla rendeu três funcionários que estavam no local e levaram vários produtos. Um dos envolvidos possuí passagem pela polícia.

Ainda segundo a PM, no momento em que os policiais chegaram à loja, os assaltantes ainda estavam dentro do estabelecimento. Ao perceberem a aproximação da polícia, a dupla fechou as portas do local e usou dois dos reféns para tentar fugir.

"Eles ainda tentaram enganar os policiais ao entregar a faca para um adolescente e mandar que ele tirasse a camisa, para fazer com que parecesse que ele era um dos assaltantes", informou um investigador.

Os dois homens foram apresentados no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Isac Sharlon

