Em operação no Nossa Senhora de Fátima 2, Polinter prende traficante

A Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), sob o comando do delegado Samir Freire, cumpriu na tarde desta terça-feira (02), mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas em nome de Everton Souza da Silva, 41.

De acordo com a autoridade policial, o mandado de prisão preventiva em nome do suspeito foi expedido no dia 28 de junho de 2017, pela juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota, da 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute).

O traficante já era procurado pela Polinter, que realizou a ação assim que conseguiu localiza-lo | Foto: Divulgação/PC





“Logramos êxito no cumprimento do mandado às 15h, na rua das Graúnas, segunda etapa da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital”, declarou o delegado.

Everton foi indiciado por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

