DRCO apreende aproximadamente 300 kg de drogas em Manaus

Em uma operação realizada por policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), 300 quilos de drogas foram apreendidos na noite desta terça-feira (2). Essa é a segunda maior apreensão de entorpecentes de 2018. Nesta segunda-feira (1º), o Exército Brasileiro conseguiu apreendeu outros 750kg de skunk. Totalizando mais de uma tonelada de substâncias ilícitas retiradas de circulação no Amazonas.

A operação do DRCO foi realizada após investigação minuciosa. Entretanto, a assessoria da Polícia Civil se negou a passar mais informações. Uma coletiva de imprensa será realizada nesta quarta-feira (3) para dar detalhes sobre o caso.

Exército

O Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva, por meio do 3° Pelotão Especial de Fronteira – Vila Bittencourt/AM, apreendeu cerca de 750 kg de maconha, do tipo skunk, durante operação no rio Japurá.

A apreensão ocorreu, por volta de 1h30, da madrugada do dia 1º de janeiro. Os militares abordaram a embarcação e encontraram uma grande quantidade de material entorpecente. Dois colombianos foram presos em flagrante.

