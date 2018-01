Peruano morre com cápsulas de droga no estômago em aeroporto de Manaus

O corpo do peruano foi removido para o IML | Foto: Daniel Landazuri

Ao tentar embarcar com mais de 40 cápsulas de cocaína no estômago, o peruano Wernher David Delgado, de 48 anos, morreu, na madrugada da última segunda-feira (1º) no aeroporto internacional de Manaus - Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

Por volta das 0h30, a vítima passou mal no saguão do aeroporto após uma das cápsulas se romper dentro do intestino. O peruano chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu nas dependências do aeroporto. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Somente na tarde desta terça-feira (2), por volta das 15h30, foi concluído o exame de necropsia da vítima, onde aponta que o peruano teve morte súbita, por intoxicação de droga.

Durante o exame, foram retirados do intestino da vítima 49 unidades de sacos de látex, tipo preservativo masculino, contendo substâncias esbranquiçadas e gelatinosas, pesando quase dois quilos de cocaína. O material será encaminhado ao Instituto de Criminalística.

O corpo do peruano permanece no IML e aguarda a liberação dos familiares.

Edição: Isac Sharlon

