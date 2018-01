Pastor evangélico é preso com arma e munições na Compensa

O pastor evangélico Francisco Carlos Monteiro Dutra, de 43 anos, foi preso, na tarde dessa terça-feira (2), por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. O fato ocorreu na casa do suspeito, situada na rua Capitão Brás, primeira etapa do bairro Compensa, zona oeste da capital.

De acordo com o delegado Demetrius Queiroz, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso tiveram início após o recebimento de delação, feita ao número (92) 99181-2588, o disque-denúncia do 24º DIP, informando que traficantes estavam utilizando o terreno nos fundos de uma igreja para comercializar drogas. Em seguida os policiais civis foram até o local indicado para averiguar as informações.

Delegado Demetrius Queiroz | Foto: Erlon Rodrigues/PC

“Ao chegarmos no local, identificamos a existência de uma casa nos fundos da igreja. O proprietário do imóvel, Francisco, colaborou com nossa equipe e permitiu que fizéssemos buscas no imóvel. No quarto do pastor, encontramos uma pistola Taurus, modelo PT 58 HC Plus, 18 munições do mesmo calibre e a maleta original da arma”, explicou o delegado.

Francisco foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Por se tratar de um crime afiançável, foi arbitrada ao infrator fiança estipulada pela autoridade policial. Caso o pagamento seja efetuado, o pastor será liberado para responder pelo crime em liberdade. O não pagamento acarretará no encaminhamento do homem à Audiência de Custódia no Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco, zona sul.

