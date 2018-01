Jovem sequestrado e torturado morre em hospital de Manaus

Uma tia de Pablo informou que ele era envolvido com o tráfico de drogas | Foto: Reprodução

Pablo Alves da Silva, de 21 anos, morreu, na madrugada desta quarta-feira (3), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi sequestrada na esquina das ruas Sucuri e da Paz, na comunidade Braga Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações que os familiares repassaram à polícia, por volta das 16h, de terça-feira (2), cinco homens encapuzados, que estavam em um carro, de cor preta e placas não informadas, raptaram a vítima, quando ele conversava com vizinhos na calçada de uma mercearia.

A vítima foi levada para um local desconhecido, onde foi torturada. Ainda segundo informações da família à polícia, às 19h30, o veículo retornou e deixou Pablo, no mesmo local. Ele estava com as mãos amarradas.



Leia também: Peruano morre com cápsulas de droga no estômago em aeroporto de Manaus

Jovem sumiu na esquina das ruas Sucuri e da Paz | Foto: Daniel Landazuri

O jovem foi socorrido pelos familiares e levado ao pronto-socorro, onde não resistiu e morreu por volta das 2h30 de hoje.

"Ele estava bastante ferido, com um dos braços quebrado, os pés cortados e as costas apresentavam pequenas perfurações. Suspeitamos que ele foi agredido com uma madeira com pregos", relatou uma tia da vítima, que não se identificou.

A tia de Pablo ainda informou que ele era usuário de entorpecentes e há três anos era envolvido com o tráfico de drogas . "Acreditamos que fizeram isso pra deixar um recado para alguém , ele ainda chegou a falar que os criminosos estavam atrás de outro homem, chamado Fábio", disse a mulher.

Segundo a Polícia Civil, Pablo havia sido preso por tráfico de drogas e respondia em liberdade. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Homem tenta jogar drogas para amigo detido e acaba preso com ele

Pastor evangélico é preso com arma e munições na Compensa

DRCO apreende aproximadamente 300 kg de drogas em Manaus