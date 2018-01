PM é líder de quadrilha presa com mais de 300 kg de drogas em Manaus

Manaus - O policial militar Robson Almeida Siqueira Filho, de 33 anos, conhecido “Robinho, comandava um esquema de distribuição de drogas em Manaus, informou o delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Além do PM, foram presos, nessa terça-feira (2), Bruno Albuquerque da Costa, de 29 anos, o “Pitilico”, e Alan Kennedy de Souza Nascimento, de 28 anos, e Jamasson Alves de Souza, de 36 anos.

A droga apreendida está avaliada em R$ 2 milhões e era mantida em uma casa de luxo do conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

"O Robson era o cabeça do esquema, era ele quem entrava em contato com os donos da droga e repassava os entorpecentes para os outros membros que revendiam. É triste informar isso, por se tratar de um policial, mas a lei é para todos", disse Torres.



Bruno, Alan e Jamasson, foram apresentados, na manhã desta quarta-feira (3), na sede da Delegacia Geral, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Devido aos procedimentos adotados pelos órgãos de segurança, o PM não foi apresentado à imprensa. No entanto, ele será encaminhado à sede do Batalhão de Guarda da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, Zona Sul, onde ficará preso.

De acordo com Guilherme Torres, os quatros foram interceptados na comunidade Jandira, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus). “Pitilico” e Alan foram abordados dentro do carro de “Robinho”. O veículo modelo Honda CRV, de características não informadas, apresentava restrição de roubo do Estado de São Paulo, além de placa adulterada. Dentro do carro foi encontrado uma cartela de ecstasy, 30 comprimidos de LSD, uma porção de cocaína, além de R$ 10 mil.



“Iniciamos as investigações após receber a denúncia que uma grande quantidade de drogas estaria sendo transportada de Tefé para Iranduba. As equipes foram até o local indicado, mas não encontramos o material na embarcação", informou Torres, que explicou, ainda, que a lancha modelo Nikita, com motor 225 HP, indicada como transportadora da denúncia, foi apreendida e deve ficar a disposição da Polícia Civil, para ser usava no combate ao tráfico de drogas, em rios do Amazonas.

O delegado informou, ainda, que após a prisão dos suspeitos, as equipes se deslocaram até uma residência de luxo, localizada na rua Estrela D'alva, conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, da capital. No local foram apreendidos cerca de 300 quilos de maconha do tipo "skunk" e um carro, modelo Jeep SUV, que pertencia ao Alan.



"A casa estava alugada, em nome de outra pessoa, que ainda não sabemos quem é. Porém, assim que ela for encontrada deve prestar esclarecimentos. O Alan e o Bruno ostentavam uma vida de luxo com o dinheiro do tráfico. Jameson pilotava a embarcação que foi apreendida e também era foragido", disse o delegado.

Torres ainda informou que na casa também foi apreendido uma estufa, que era usada para secagem da maconha. As ações, segundo o delegado, devem continuar em buscas de outros envolvidos. "Estamos identificando outras pessoas que participavam dessa organização criminosa e essa ação será desdobrada", disse

A ação de investigação teve apoio dos policiais civis da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP, de Iranduba, servidores Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), daSecretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).



Robinho foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, além de ser indiciado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



Bruno e Alan também foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Jamesson, que era foragido de Tefé, responderá por tráfico de drogas e também foi levado para o CDPM.

