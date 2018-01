'Maníaco do Eldorado' continua preso no CDPM

Ele foi transferido em janeiro do ano passado do Compaj, logo após a rebelião do dia 2 de janeiro de 2017 | Foto: Divulgação

Seis após ter sido condenado como estuprador confesso de 15 mulheres, Anderson Ferreira da Silva, 34, que no ano de 2012 ficou conhecido como o temível “Maníaco do Eldorado”, continua preso no Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica localizado no km 8 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista).



Segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Anderson chegou a cumprir detenção no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) entre os anos de 2012 e 2017, sendo deslocado para o CDPM 2, logo após a rebelião do dia 2 de janeiro do ano passado, que ocasionou na morte de 56 detentos.

Por conta da gravidade dos crimes realizados por ele, o secretário executivo da Sejusc da época, Bernardo Encarnação, chegou a recomendar na época de sua prisão a transferência para um presídio federal, devido a rejeição da presença de acusados de estupros.

Relembre o caso

Anderson Ferreira da Silva, o “Maníaco do Eldorado”, foi preso em março de 2012, após ser reconhecido por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) devido um retrato falado realizado com a descrição das 15 vítimas de estupro. Ele estava saindo de casa, no bairro São José, quando foi detido pelos policiais.

Uma das vítimas chegou a relatar na época, que teria sido abordada pelo maníaco logo após descer de um ônibus na parada do conjunto Eldorado, localizada na avenida Djalma Batista (Zona Centro-Sul), onde teria ido encontrar um amigo. Segundo ela, o estuprador inicialmente sacou uma arma e anunciou um assalto, e os obrigou a entrar num matagal próximo à parada de ônibus, onde mandou ela e o amigo se deitarem no chão e a estuprou.

Outro caso, também ocorrido na região da parada de ônibus, o estuprador agiu com mais violência, puxando o cabelo de uma das vítimas e a empurrando para o mesmo matagal.

Em todos os casos, além de cometer os abusos, ele também levou pertences das vítimas.





