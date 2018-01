Pai e filho vendiam e usavam requisições falsas para abastecer, diz PM

Andersio Dias Avelar, de 54 anos, e Juliano Avelar Coutinho, de 26, pai e filho respectivamente, foram presos na noite desta quarta-feira (3), por volta das 19h, em um posto de gasolina , situado na Avenida Torquato Tapajós, depois de uma denúncia feita por um frentista do local. De acordo com policiais militares da 18ª Cicom, que atenderam a ocorrência, os dois estavam tentando abastecer o carro com uma requisição falsificada.

Os dois falsificavam as requisições e também as vendiam | Foto: Divulgação

Segundo a equipe policial, os dois também comercializavam as requisições por R$ 400 cada em troca de 400 litros de combustível. De acordo com a polícia, quem comprava o documento ilícito adquiria cada litro de gasolina por R$ 1.

Conforme a polícia, Juliano já foi preso por falsificação de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Pai e filho estão sendo apresentados no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e devem passar pela audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (4).

