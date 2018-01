Homem é preso com 8 porções grandes de drogas em Flores

Policiais do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, em flagrante, Amauri Coelho Guedes Júnior, 23, conhecido como “Júnior”, envolvido com o tráfico de drogas na zona Centro-Sul da cidade. Com o jovem foram apreendidas oito porções grandes de maconha, além de uma balança de precisão e material para embalo de drogas.

O suspeito foi preso, na tarde desta quarta-feira (03), por volta das 13h, na residência dele, situada na rua 14, segunda etapa do Conjunto Beija-Flor, bairro Flores, zona centro-sul da capital.

As investigações continuam para identificar o indivíduo que pediu a Amauri para guardar a droga | Foto: Divulgação/PC

As diligências em torno do caso foram iniciadas após o recebimento de delações, feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Na denúncia uma pessoa informou que Amauri estaria armazenando entorpecentes na casa dele.



Na denúncia uma pessoa informou que Amauri estaria armazenando entorpecentes na casa dele | Foto: Divulgação/PC

As investigações continuam para identificar o indivíduo que pediu a Amauri para guardar a droga. O jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da cidade.

