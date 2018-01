Usuário de drogas é executado com dez tiros na Vila da Prata

Família diz que Thiago era envolvido com o tráfico de drogas | Foto: DIVULGAÇÃO

Após receber uma ligação misteriosa, o autônomo Thiago Guedes Rodrigues, de 21 anos, foi executado com dez tiros, na madrugada desta quinta-feira (4). O crime aconteceu a poucos metros da casa onde ele morava com a namorada, na rua Escândio (antiga Bela Vista), no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a mãe da vítima, uma dona de casa de 45 anos, que não quis se identificar, Thiago ia dormir quando recebeu a ligação para encontrar uma pessoa, que a família ainda não sabe a identificação. Por volta de 0h30, o jovem saiu de casa em uma bicicleta e foi abordado por um homem, que estava a pé. Segundo a mulher, o assassinato aconteceu a cerca de 100 metros.

“Ele não contou para a namorada com quem havia falado ao telefone e nem o local onde iria encontrar essa pessoa. Ela ainda pediu para ele não sair de casa”, disse a mãe do jovem.

O crime aconteceu a poucos metros da casa, onde a vítima morava com a namorada | Foto: EM TEMPO

Thiago foi atingido com quatro tiros na cabeça, dois no tórax, um nas nádegas, três no braço e um de raspão no antebraço esquerdo. Ele morreu no local.

Segundo testemunhas, o autor do crime fugiu correndo em direção a um beco do bairro. A família acredita que imagens de câmeras de segurança, que existem na área, podem ajudar a identificar o autor do assassinato.

Uma jovem de 23 anos e amiga de Thiago, de 23 anos, contou que a vítima estava recebendo ameaças. “A namorada dele disse que ele passou o dia recebendo ligações, pessoas xingando e ameçando ele”, informou a mulher.

O celular da vítima foi apreendido pela polícia e também deve auxiliar nas investigações. Segundo a Polícia Civil, o crime foi um acerto de contas relacionada ao tráfico de drogas. Thiago não tinha passagem pela polícia. A família dele informou que há cinco anos o jovem era usuário de drogas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

