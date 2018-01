'Chico dos Motores' é encontrado morto em oficina no Santo Antônio

Francisco Carlos Peres, conhecido como “Chico dos Motores”, de 59 anos, foi encontrado morto com uma faca cravada no pescoço. O corpo da vítima foi encontrado em uma oficina, na rua Santo Antônio, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com as mãos amarradas para trás, uma corda enrolada no pescoço e um lençol na cabeça. O corpo do homem foi encontrado pelo proprietário do estabelecimento. “Fomos acionados por volta das 7h30 e estamos aguardando o trabalho da perícia”, informou o soldado Cardoso, da 5ª Cicom.

A vítima tinha 55 anos e era vigia de uma oficina | Foto: Daniel Landazuri

O dono da oficina, Antônio Vale, informou que a vítima vigiava e dormia no estabelecimento. “Quando cheguei, a porta estava fechada com o cadeado para fora. Entrei, vi ele morto e as coisas estavam todas reviradas. A minha suspeita é que queriam roubar o local e ele lutou pra se defender. Chamei a polícia e ainda não deu para ver se levaram alguma coisa”, disse.

Ainda segundo o proprietário da oficina, Francisco costumava levar garotas de programas para o local. Após o trabalho da perícia, Antônio conferiu os equipamento e verificou que uma maquina lava-jato foi roubada.

A suspeita da Polícia Civil, é que Francisco foi vítima de latrocínio. O caso inicialmente será investigado pelo 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

