Após prisão de 'Robinho', PC apreende 1 tonelada de drogas em Manaus

Manaus - Policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) apreenderam, na tarde desta quinta (4), aproximadamente, uma tonelada de maconha tipo skunk em uma casa localizada na rua Rio Negro, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste. A droga está avaliada está avaliada em mais de R$ 5 milhões.

De acordo com o delegado adjunto do DRCO, Paulo Benelli, os policiais montaram campana próximo da residência onde estava a droga, e nesta tarde, confirmaram que a casa servia como depósito de drogas.

Leia também: Passageiro é baleado durante assalto a ônibus na zona Norte



“A droga estava armazenada em dos quartos da casa, no local não encontramos ninguém e nenhum imóvel o que caracteriza que eles utilizavam o local como deposito de drogas”, disse o delegado.

O vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva, esteve presente também durante a apresentação da droga apreendida. Ele explicou que a ação faz parte da Operação Alegoria Proibida que acontecerá, em Manaus, durante o Carnaval.

O vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva, explicou que ação faz parte da Operação Alegoria Proibida. | Foto: Marcely Gomes

“Aqui tem uma tonelada de Alegoria Proibida. Essa droga não vai chegar no Carnaval. Essa quantidade de droga sempre entrou no Estado, porém, a diferença é que hoje existe eficiência do trabalho e nas diretrizes traçadas pela nova gestão da Segurança Pública do Amazonas”, ressaltou o secretário.

Coletiva meia tonelada de drogas | Foto: Marcely Gomes

Desdobramento



De acordo com a Polícia Civil, a apreensão ocorreu devido ao desdobramento da ação feita na tarde da última terça-feira (2), que culminou nas prisões, em flagrante, do policial militar e ex-candidato a vereador, Robson Almeida Siqueira Filho, o "Robinho", de 33 anos e dos comparsas: Bruno Albuquerque da Costa, de 29 anos, e Alan Kennedy de Souza Nascimento, de 28.

Com eles foram encontrados 300 quilos de maconha, do tipo skunk, drogas sintética, dois veículos, uma lancha e R$ 10 mil.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Dupla rende pais e funcionários em assalto à escola no São Jorge

Sem algemas, Melo e Edilene são levados ao IML para exame corpo delito

Foragido é preso enquanto guardava carros na Eduardo Ribeiro