Foragido é preso enquanto guardava carros na Eduardo Ribeiro

Um homem identificado como Francisco das Chagas de Souza Henrique Júnior, de 34 anos, foragido da justiça, foi preso na manhã desta quinta-feira (4) na avenida Eduardo Ribeiro, Centro, zona sul de Manaus, enquanto trabalhava como guardador de carros.



Foragido do sistema prisional desde julho de 2015, Francisco das Chaga é o 16º foragido recapturado no centro da capital desde dezembro do ano passado, quando a SSP iniciou trabalho de cadastro de carregadores de mercadorias na Manaus Moderna.

Condenado a dez anos de reclusão por homicídio, Francisco das Chagas também respondia pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso após denúncias ao posto montado pela Seaop na Manaus Moderna.



Segundo o secretário-executivo de Operações, Orlando Amaral, a prisão aconteceu pela manhã e Francisco não apresentou resistência. “Não houve comprovação de que ele estivesse cometendo crimes na região”, disse.



De acordo com a Polícia, a população pode fazer denúncias anônimas por meio do telefone 181 e ajudar na recaptura de foragidos e em outras medidas de combate aos criminosos. “A informação da população é fundamental e tem a garantia da preservação da identidade”, destacou.

