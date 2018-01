Homem é atingido com disparos de arma de fogo no Alfredo Nascimento

Manaus - Um homem ainda não identificado foi baleado com vários tiros que o atingiram o abdômen, enquanto andava pela rua Emanuel, no bairro Alfredo Nascimento 2, na Zona Norte de Manaus. De acordo com informações passadas pela polícia, a vítima seria um presidiário e estaria no regime semi-aberto.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Ainda segundo a polícia, a vítima estaria andando pela rua quando se deparou com outros três homens armados que realizaram os disparos. Para os policiais, o homem pode ter envolvimento com o tráfico de drogas na região.



A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e levado em estado grave para o Hospital e Pronto Socorro Dr. Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Leia mais:

‘Férias no museu’ movimentará o Palacete Provincial

Histórias, cheiros e sabores: conheça o Mercado Adolpho Lisboa no AM

Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo