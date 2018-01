Mulher perde controle do carro e colide em grade de garagem

Manaus - Uma mulher identificada como Isabele Silveira, de 24 anos, perdeu o controle de um veículo modelo Etios, por volta das 22h30 desta quinta-feira (4), e colidiu com a grade da garagem de uma residência, localizada na Rua Martim Afonso de Souza, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Pelo menos outros dois acidentes aconteceram na noite desta quinta-feira (4).

Segundo o namorado de Isabele, que estava no local e preferiu não se identificar, a moça estava dirigindo sentido Centro-bairro, quando um outro veículo entrou na frente do carro dirigido por ela, de forma brusca. Para não bater no outro carro, Isabele desviou e acabou perdendo o controle do carro.

Para não bater em outro carro vítima colidiu em garagem | Foto: Raphael Tavares

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com um corte na cabeça, porém consciente. Ela foi levada para um hospital particular da Zona Centro-Sul da cidade.



Outros acidentes

Uma colisão entre motociclistas aconteceu no cruzamento da rua Pará com a Avenida Constantino Nery. Segundo a polícia, uma das vítimas foi socorrida pelo Samu e a outra foi levado por amigos para o hospital mais próximo.

Outro acidente aconteceu na bola do Coroado, na Zona Leste da cidade. De acordo com a polícia, um homem ainda não identificado, tentou atravessar a rua, quando foi atingido por um carro. A vítima também foi atendida pelo Samu e levada ao hospital mais próximo.

