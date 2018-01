Indígena é preso por tentar matar mulher grávida em Manaus

Manaus - Francisco dos Santos de Almeida foi preso, na madrugada desta sexta-feira (5), após esfaquear a companheira dele, uma indígena de 23 anos, grávida de quatro meses. O crime aconteceu na travessa 16, da comunidade Lago Azul, bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, após uma discussão, o homem tentou matar a companheira, que tentou se defender e foi atingida com dois golpes de faca no braço esquerdo.

A vítima acionou a polícia, mas quando os policiais chegaram no local não encontraram o agressor. A mulher foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, na Zona Oeste.



Leia também: Passageiro é baleado durante assalto a ônibus na zona Norte

Ainda segundo a PM, a vítima precisou de mais de 20 pontos nos ferimentos e recebeu alta ainda na madrugada. Ela informou aos policiais que Francisco já havia sido preso no município de Tefé, por envolvimento na morte de outra pessoa.

Após realizarem uma ação integrada, policiais da 18ª e da 26ª Cicom conseguiram deter Francisco. Ele foi localizado em uma área indígena, onde morava, e foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Isac Sharlon

Leia mais

Após prisão de 'Robinho', PC apreende 1 tonelada de drogas em Manaus

Homem é atingido com disparos de arma de fogo no Alfredo Nascimento

Professor de Manaus que oferecia nota em troca de sexo é afastado