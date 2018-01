Detento do semiaberto é encontrado morto em ramal na Zona Rural

Manaus - O detento do regime semiaberto Oriel Dantas Lira, de 33 anos, foi executado com cinco tiros, na noite desta quinta-feira (4). O corpo dele foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (5), no km 4 do ramal 2000, da comunidade João Paulo, na Zona Rural da capital.



De acordo com informações que familiares repassaram à polícia, Oriel morava no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, e nesta quinta (4) havia discutido com um grupo de homens. À noite, os homens retornaram ao local, em uma picape, e sequestraram Oriel.

Leia também: Indígena é preso por tentar matar mulher grávida em Manaus

Moradores da área informaram que ouviram os disparos de arma de fogo, mas não saíram de suas casas por medo. Eles encontraram o corpo, no início da manhã.

Quatro tiros acertaram a cabeça da vítima | Foto: Divulgação

Um irmão da vítima, que não quis se identificar, esteve no local e fez o reconhecimento do corpo, mas não deu declarações à imprensa.

Oriel foi atingido com quatro tiros na cabeça e um no ombro direito. De acordo com a Polícia Civil, a vítima cumpria pena por posse ilegal de arma de fogo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Após prisão de 'Robinho', PC apreende 1 tonelada de drogas em Manaus

Homem é atingido com disparos de arma de fogo no Alfredo Nascimento

Professor de Manaus que oferecia nota em troca de sexo é afastado