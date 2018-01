Carro dos Correios é levado por assaltantes na Zona Norte de Manaus

Manaus - Dois homens assaltaram, na manhã desta sexta-feira (5), um carro dos Correios, na rua Santa Cecília, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.



De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes abordaram os funcionários da empresa, levaram o veículo e abandonaram os trabalhadores no local.

Leia também: Detento do semiaberto é encontrado morto em ramal na Zona Rural

Quadrilha fugiu com o apoio de um carro modelo EcoSport | Foto: Janailton Falcão

"Estamos em perseguição e contamos com o apoio de equipes de toda a área Norte para capturar essa quadrilha. Recebemos a informação que o veículo está no conjunto Mutirão e que eles contam com o auxilio de um carro modelo EcoSport", informou o tenente Ezequiel, da 18ª Cicom.

A quadrilha ainda não foi localizada e as equipes policiais fazem buscas pelos assaltantes.

Edição: Isac Sharlon

