Mais de 24 pessoas são presas na operação 'Alegoria Proibida'

Manaus - Mais de 24 pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão criminal e cível, como parte da operação "Alegoria Proibida", da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Os trabalhos iniciaram nessa quinta-feira (4) e continuam nesta sexta (5), em todas as zonas de Manaus.



Segundo explicou o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Geraldo Eloi, a ação ocorreu em conjunto com os Distritos Integrados de Polícia (Dips) de todas as regiões da cidade. Foram expedidos mais de 50 mandados de prisão e, até o momento, pelo menos 24 pessoas já foram presas. Ainda segundo Eloi, a operação se estenderá até o período do carnaval.

Entre os mandatos, cumpridos 12 de prisão preventiva pelos crimes de homicídio tentado, tráfico de drogas e furto. | Foto: Isabela Bastos

"Certamente a operação se estenderá até o período de carnaval e a população pode ter certeza que estaremos dia e noite nas ruas, trabalhando para prender esses indivíduos e cumprir os mandados de prisão", explicou o diretor do DPM, complementando que também serão feitas operações estratégicas para combater o tráfico de drogas na região.



Entre os mandatos, foram cumpridos 12 de prisão preventiva pelos crimes de homicídio tentado, tráfico de drogas, furto, além de conversão da pena restritiva de liberdade, 11 mandados de prisão cível pelo não pagamento de pensão alimentícia e um mandado de busca e apreensão que resultou em prisões em flagrante por tráfico de drogas.



A operação tem como objetivo cumprir os mandados de prisão, para tirar das ruas pessoas que cometem crimes e que têm possibilidade de voltar a cometer outros crimes e, também, dar cumprimento à mandados em nome daquelas pessoas que estão inadimplentes com a pensão alimentícia.

Todos os presos foram apresentados em coletiva de imprensa na Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste | Foto: Isabela Bastos

Preso por tentativa de homicídio, Leonardo Macedo Estald diz que apenas tentou se defender, mas que se arrepende do que fez. "Ele partiu pra cima de mim e eu peguei um revólver pra me defender. Agora me arrependo do que fiz", lamenta.

Um dos presos, também por homicídio, José Júnior Martins lembra que tudo o que fez foi para defender a mãe. Segundo ele, dois homens tentavam agredir sua mãe, neste momento ele avançou nos homens.

"Eles queriam bater na minha mãe e eu defendi ela. Não me arrependo do que fiz e pela minha mãe Faria de novo", diz.

