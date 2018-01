Vídeo mostra homem atacando mulher no Nossa Senhora das Graças

Manaus - Um homem, até o momento não identificado, tentou roubar e estuprar uma comerciante, de 33 anos, na última quinta-feira (4). O fato aconteceu às 6h da manhã, na rua Beira Mar, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital.

A mulher estava caminhando pela rua, quando o suspeito se aproximou por trás da vítima e a abordou. Toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança de uma pizzaria. O homem usava um capacete, mas não conseguiu evitar que a câmera filmasse o rosto.



O vídeo dura, aproximadamente, 40 segundos. De acordo com o companheiro da vítima, Alex Ventilari, o agressor falou para a vítima: “dá tudo o que você tem e fica quieta”.

Ainda segundo o marido da vítima, o suspeito abriu o zíper da calça e tentou abrir as pernas da mulher. Entretanto, se assustou com os latidos de um cachorro, de uma casa próxima do local onde ele pretendia abusar sexualmente da vítima. Ele fugiu em uma motocicleta, sem levar nenhum dos pertences da vítima.

“Algumas pessoas falaram que esse homem já vem atacado mulheres a algum tempo naquela área e no Adrianópolis. Não tinha ninguém na rua quando ele a atacou, mas graças a Deus não aconteceu nada de pior”, contou o esposo da vítima.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), até o momento não houve registro de Boletim de Ocorrência (B.O), referente ao caso.

Edição: Isac Sharlon

