Dupla faz reféns em clínica odontológica no Centro durante assalto

Pacientes e funcionários de uma clínica odontológica, situada na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus, foram feitos reféns na tarde desta sexta-feira (5) após dois homens armados invadirem o local. Um dos suspeitos foi preso e o outro conseguiu fugir após a chegada da polícia.

De acordo com testemunhas, a dupla entrou no estabelecimento onde os clientes aguardavam por atendimento médico ou para realização de exames. "Eles anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences pessoais dos clientes e funcionários", disse uma das vítimas, que preferiu não se identificar.

Leia também: Vídeo mostra homem atacando mulher no Nossa Senhora das Graças



A Polícia Militar foi acionada por um pedestre, que passou em frente do estabelecimento no momento do roubo e desconfiou da atitude dos suspeitos. A dupla chegou em uma motocicleta e, ao perceber a chegada da viatura, começou a correr na tentativa de fugir.

Um dos suspeitos foi recapturado na rua Ramos Ferreira e preso em flagrante. Ele usava uma tornozeleira eletrônica e já respondia pelo crime de homicídio. Já o segundo conseguiu fugir na motocicleta usada na atividade criminosa.

A polícia conseguiu recuperar alguns celulares das vítimas e uma pistola 380, com cinco munições intactas. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Amazonas foi o Estado mais tuberculoso do país em 2017

Nacional apresenta elenco com novidades para a temporada 2018

Mulheres precisam de bicicletas femininas?