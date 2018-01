PC realiza busca por mulher desaparecida e divulga áudio revelador

Manaus - A Polícia Civil realizou buscas, na tarde desta sexta-feira (5), para encontrar a vendedora de sucos Andressa Castilho de Souza, de 23 anos, que desapareceu há 1 mês e 9 dias após visitar o marido preso no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Segundo a polícia, o suposto autor do sumiço, Daniel Ferreira, teria sido interrogado por comparsas do esposo da vítima no setor do regime semiaberto. O EM TEMPO teve acesso ao áudio.

Segundo a polícia, Daniel foi morto ao deixar o presídio, logo após o interrogatório feito pelos detentos. Os corpos de Andressa e Daniel ainda não foram encontrados.

Ouça o áudio do suposto interrogatório







De acordo com o delegado da Delegacia Especializada em Repressão do Crime Organizado, Guilherme Torres, provavelmente, o autor teria sido esquartejado por detentos em represália a morte de Andressa. "Nós fomos até o semiaberto e, quando chegamos lá, encontramos a machadinha com um tufo de cabelo. Além disso, encontramos o local das fotos que circularam por redes sociais de um corpo esquartejado, que supostamente seria de Daniel", disse Guilherme.

Ainda segundo o delegado, todo o material encontrado foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC). Familiares de Daniel foram chamados e coletaram sangue para a realização do exame de DNA. O DRCO aguarda o resultado do exame para dar seguimento as investigações.

Andressa desapareceu após visitar o marido na prisão | Foto: Divulgação





Terceira busca pelo Compaj

Conforme informações do delegado Guilherme Torres, na tarde desta sexta-feira (5), equipes do DRCO, Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIP Cães), Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas (BPchq-AM), e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizaram a terceira busca na área externa do Compaj. O objetivo era encontrar algo que esclareça o desaparecimento de Andressa. Entretanto, após 6 horas de trabalhos, nada foi encontrado.

Entenda o caso

No dia 28 de novembro, a autônoma Andressa Castilho de Souza foi visitar o marido, que está preso no Compaj, e desapareceu. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, por meio de nota, que tem o registro de entrada e saída da vítima do local.

Segundo a família, Andressa saiu por volta das 7h de casa e deixou o presídio às 10h. No áudio, o suposto autor diz que a vítima teria ido fumar maconha com ele próximo de uma árvore. Porém, depois ele a deixou sozinha. Desde lá, ela não foi mais vista.

