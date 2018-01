Mulher desaparece ao sair para passar réveillon na Ponta Negra

Manaus - A atendente Bianca Moreira Lopes, de 23 anos, está desaparecida desde do dia 31 de dezembro de 2017, após sair da casa onde morava, localizada no bairro Grande Vitória, Zona Leste, para passar o réveillon na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a irmã da vítima, a operadora de caixa, Vanessa Lopes, de 30 anos, Bianca saiu para a Ponta Negra acompanhada de uma amiga. Entretanto, não retornou para casa. A amiga da jovem, que não teve o nome divulgado, contou para a família de Bianca, que a atendente ficou na Ponta Negra acompanhada de dois rapazes, que seriam do município de Manacapuru (a 69 Km de Manaus).

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp



“Antes de ir para a Ponta Negra ela passou na minha casa. A minha mãe ainda falou para ela não sair, pois podia ser perigoso, mas ela disse que iria. Ela foi acompanhada de uma amiga, que é nossa vizinha. No dia seguinte estranhamos que ela não apareceu. A minha mãe ligou e o celular dela estava desligado. A menina que saiu com ela disse que a Bianca tinha ficado na Ponta Negra com dois rapazes”, conta.

Conforme a operadora de caixa, a irmã não costumava sair e passar muito tempo sem dar noticiais. “Ela nunca fez isso. Sempre dava noticiais. Estamos muito preocupados. Minha mãe está sofrendo muito. Temos muito medo de terem feito alguma coisa ruim com ela. Já ligamos, mas o celular dela só da desligado. Entramos em contato com todas as pessoas que conhecemos, mas ninguém a viu”, disse, angustiada.

Vanessa Lopes explicou que a família ainda fez o Boletim de Ocorrência (BO) pois tinha esperança que Bianca aparecesse. Porém, devido à demora, irão registrar o desaparecimento ainda neste sábado (6).

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Amazonas foi o Estado mais tuberculoso do país em 2017

Nacional apresenta elenco com novidades para a temporada 2018

Mulheres precisam de bicicletas femininas?