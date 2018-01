Homem é baleado no Jorge Teixeira com seis tiros na noite de sábado

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado pela polícia, com idade aparente entre 25 e 30 anos, foi morto com seis tiros na rua das Angélicas, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade. O crime ocorreu por volta das 23h30 de sábado (6) e, de acordo com moradores das proximidades, o homem não morava no local.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para a identificação da família. Segundo os peritos técnicos, o corpo estava vestido de trajes sociais no momento em que foi baleado.

O caso foi levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para dar início às investigações a partir desta segunda (8). A Polícia Civil ainda não tem informações sobre o motivo do crime ou possíveis suspeitos do homicídio.

Até as 11h da manhã deste domingo (7) o IML ainda não havia identificado o corpo.

Edição: Lívia Nadjanara

