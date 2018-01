Homem é preso depois de assaltar casal no Parque do Bilhares

Lucas foi preso depois de tetar pular murro e furar as mãos em pregos | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 20 anos identificado como David Lucas da Silva foi preso na manhã deste domingo (7), por volta das 11h, depois de roubar, com um comparsa que conseguiu fugir, um casal que passeava pelo Parque dos Bilhares, na Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo os policiais a dupla já é conhecida da polícia por realiza assaltos naquela região.

Ainda conforme os policiais, as vítimas estavam passando pelo local quando foram abordadas pela dupla, que levou uma bicicleta e dois celulares. Logo após o roubo as vítimas avistaram uma dupla de motociclistas da 22º Cicom, que depois de uma longa buscar por uma área de mata, conseguiu encontrar os assaltantes.

De acordo com os policiais, a dupla, ao avistá-los tentou fugir, e David, ao tentar pular um muro, acabou tendo as mãos perfurada por pregos. O outro comparsa do assaltante conseguiu despistar a polícia. Foi recuperado pelos policiais apenas a bicicleta roubada, que estava em posse de David.

O caso foi apresentado, registrado e deve ser investigado na 12ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

