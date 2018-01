Homem é preso com terçado e arma caseira dentro de ônibus na Compensa

O criminoso foi levado ao 19° DIP, onde foi preso em flagrante. | Foto: Arthur Castro

Manaus- Um homem foi preso, na noite deste domingo (7), suspeito de se preparar para um assalto, dentro da linha 126, bairro Compensa, Zona Oeste da cidade. Identificado como Sandro Lucas Oliveira, o rapaz, de 23 anos, foi preso em flagrante por policiais militares.



Ainda segundo informações da PM, a prisão ocorreu por volta das 22h45, durante uma patrulha de rotina na região. Ao abordarem o ônibus, encontram o homem dentro do coletivo armado. Além do facão, uma arma caseira também foi apreendida em posse do suspeito.

Um facão e uma arma caseira foram encontrados junto com Sandro. | Foto: Divulgação

O suspeito foi detido e levado ao 19° Distrito Integrado de Policia. Não foi informado se ele já contava com passagem criminal. Ainda de acordo com a polícia, o homem se preparava para assaltar o coletivo no momento em que foi preso.





