Presos em Manaus envolvidos em assalto a banco em Novo Airão

Uma dupla identificada como Ezequiel Rodrigues Moraes, de 40 anos, conhecido como "Djan", e Romadson Dacio Soares, 21, o "Coringa", foram presos na última sexta-feira (5), enquanto tentavam assaltar uma Lan House, na rua Delfim de Souza, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus.



Segundo a Polícia Civil, a dupla também é integrante de organização criminosa que assaltou uma agencia bancaria, em novembro de 2016, no município de Novo Airão (a 115 km da capital).

Os suspeitos foram apresentados na manhã desta segunda (8), na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Com a dupla foi apreendido um simulacro de arma de fogo e uma faca. De acordo o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Guilherme Torres, a dupla estava sendo monitorada há quatro meses, após a prisão de outro integrante da quadrilha.

"Em setembro de 2017, prendemos o Wendel, conhecido como 'Popó', mas não divulgamos para não atrapalhar as investigações. Então, conseguimos a prisão preventiva do Djan, e passamos a monitorar. Soubemos do planejamento do assalto na Lan House, fizemos campana e realizamos a abordagem", explicou Torres.

O delegado ainda informou que, no total, sete homens participaram do assalto na agencia bancaria. "Segundo o nosso levantamento, três dos suspeitos são do Estado do Pará, não temos a identificação deles. Um deles inclusive estava vestindo uma camisa da Polícia Federal, além de estarem fortemente armados", contou Guilherme Torres, ressaltando que copias do inquérito deve ser encaminhadas ao departamento de planejamento da Polícia Federal.

Torres ainda informou, que Ezequiel confessou ser integrante da quadrilha e ter participado do assalto à agencia bancária. Ezequiel e Romadson foram autuados em flagrante por roubo majorado tentado. "Iremos continuar as investigações para identificar e prender os outros integrantes dessa organização criminosa", disse o delegado.

O roubo

No dia 30 de novembro de 2016, um grupo armado, com pistolas e fuzil, invadiu uma agência bancária em Novo Airão. Os assaltantes entraram no local antes do expediente iniciar. Eles renderam seguranças, clientes, funcionários e exigiram as chaves do cofre do banco. Os assaltantes fugiram após policiais militares da cidade tentarem conter a ação criminosa. Na ocasião houve troca de tiros, um policial militar e dois suspeitos foram baleados durante a troca de tiros. A ação foi investigada pelas equipes da DRCO e policiais civis da 77º Delegacia Interativa de Polícia (DIP).





