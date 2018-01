Cinco veículos são recuperados e 27 pessoas presas em operação da PM

A Polícia Militar (PM) recuperou cinco veículos roubados e furtados, prendeu 27 pessoas e apreendeu quatro adolescentes durante a Operação Águia, que ocorreu entre a última sexta (5) e o domingo (7), em Manaus. A maior parte dos suspeitos foi presa por crimes de roubo e tráfico de drogas. No final de semana, também foram apreendidas seis armadas de fogo e uma arma branca.

Determinada pelo vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva, a operação envolveu um efetivo de 2400 servidores e 749 viaturas, com diversas ações operacionais como barreiras itinerantes, fiscalizações em veículos de passeio, motos e coletivos. A ação foi intensificada nas áreas comerciais da cidade de Manaus.

Ao todo, foram abordados 301 ônibus do transporte coletivo, 2.142 motocicletas, 2.986 automóveis, 254 táxis e 146 caminhões. Um total de 13.647 pessoas passaram pelas barreiras e 92 bares fiscalizados.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp



O reforço no policiamento faz parte do planejamento estratégico do Sistema de Segurança do Amazonas que também tem como alvo o período de início das movimentações em torno da chegada do Carnaval.

Na semana passada, houve ainda a Operação Alegoria Proibida, onde um foragido foi recapturado e onze bares e uma banda carnavalesca foram notificados por irregularidades.



De acordo com o comandante geral da PM, coronel David Brandão, a Operação Águia engloba outras operações que movimentam todas as unidades de Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com barreiras itinerantes e incursões em bares e áreas consideradas de grandes ocorrências. Para os ônibus, é a conhecida Operação Catraca, que tem a finalidade de garantir a segurança para o usuário do transporte coletivo.

Foram abordados 301 ônibus do transporte coletivo, 2.142 motocicletas, 2.986 automóveis, 254 táxis e 146 caminhões. | Foto: Divulgação





Um dos casos registrados no final de semana foi a prisão, em flagrante, de Sandro Lucas Brito Vieira, de 23 anos. Ele portava uma arma caseira calibre 12, com munições intactas, e foi pego durante abordagem na linha 126, na avenida Brasil, Compensa, Zona Centro-Oeste.

As ações operacionais da PM mobilizaram as tropas dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Especializado (CPE) e Ambiental (CPAmb). De acordo com o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), todas as modalidades de policiamento foram empregadas, a pé e motorizado, com foco prioritário nos locais com maiores incidências criminais como roubo e homicídios, de forma a reduzir as incidências criminais ou manter dentro dos níveis aceitáveis de segurança pública.



Presídio

Foram utilizados helicópteros para auxiliar o efetivo em terra com informações amplas dos movimentos do entorno dessas regiões e principais corredores da cidade de Manaus | Foto: Divulgação

Também no final de semana, a PM continuou com os trabalhos da Operação Cérberos, que inclui revistas nos presídios e ronda, terrestre, aérea e fluvial, permanente no entorno das unidades do sistema prisional do Estado. A fiscalização é uma ação integrada entre a SSP e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com utilização de helicópteros para auxiliar o efetivo em terra com informações amplas dos movimentos do entorno dessas regiões e principais corredores da cidade de Manaus.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Corrupção causou 66% dos casos de expulsão do servidor federal em 2017

Médico de Rondônia seria um dos escolhidos do BBB 18

Preso por roubar igreja, homem é morto em presídio no interior do AM