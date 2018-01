Quadrilha troca tiros de fuzil com a PM e dois acabam baleados

Manaus - Dois suspeitos foram baleados após trocarem tiros de fuzil com policiais da Força Tática da Polícia Militar, na tarde desta segunda (8), no beco da Bomba, Educandos, Zona Sul. Na ação, que ocorreu nas proximidades de um igarapé, um dos criminosos acabou caindo no rio e desaparecendo após ser atingido. Outros dois suspeitos, identificados como Rodrigo Sales da Silva, de 20 anos, e Shayde Dutra da Paz, de 18, foram presos.



De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 13h, policiais que estavam em patrulhamento receberam uma denúncia que algumas pessoas estariam comercializando drogas no bairro. Na ocasião, uma viatura foi até o local verificar a denúncia e foi recebida a tiros.

"Eles já estavam num barco tipo voadeira e quando chegamos ao local, avistamos os quatro elementos. Eles estavam com um fuzil e uma pistola quando efetuaram os disparos e a guarnição revidou. Dois deles foram alvejados e um deles caiu no rio com a arma longa (fuzil). O outro baleado foi para o hospital. Ainda capturamos o Rodrigo e o Shayde", disse o tenente Marivaldo, da Força Tática.

Ainda segundo a PM, um dos suspeitos foi encaminhado para o pronto-socorro 28 de Agosto. O outro suspeito baleado pulou no rio e até o presente momento não foi localizado.



Bombeiros realizam neste momento buscas no local para tentar encontrar o quarto envolvido no confronto. Já os outros dois suspeitos presos foram encaminhados para o 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o local onde o suspeito caiu é insalubre e de difícil acesso.. No entanto, as buscas devem continuar no decorrer do dia.





