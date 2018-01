Após ganhar liberdade, homem é novamente preso por estuprar enteada

Um homem de 37 anos foi preso novamente, nesta segunda-feira (8), por volta das 10h30, nas dependências do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul, por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, ele foi acusado de estuprar a própria enteada de 13 anos, em 2014, e havia conseguido responder em liberdade. A Justiça concedeu um novo mandado de prisão em razão de sentença penal condenatória e ele foi preso ao ir no tribunal para assinar documentos.

De acordo com a delegada Juliana Tuma da Delegacia Especializada em Proteção à Crianã e ao Adolescente (Depca), as investigações em torno do caso foram iniciadas no ano de 2014, quando o indivíduo em questão foi denunciado por ter abusado sexualmente da própria enteada.



Leia também: Quadrilha troca tiros de fuzil com a PM e dois acabam baleados

Conforme a delegada, o crime foi apurado naquele mesmo ano pela equipe da Depca | Foto: Divulgação

“Ele recorreu da decisão na Justiça em segunda instância, mas o Tribunal manteve a sentença dele de 14 anos de reclusão e então foi expedido o mandado de prisão em nome dele. O indivíduo esteve no fórum para assinar uns documentos na manhã de hoje e fomos informados que ele estava no local. O sargento do fórum deu voz de prisão para ele e nós fomos lá para ratificar a prisão e cumprir o mandado”, relatou a delegada.



Juliana Tuma explicou que o mandado de prisão em razão de sentença penal condenatória em nome do infrator foi expedido pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, da Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. Ao término dos trâmites legais na delegacia, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).





Leia mais:

Preso por roubar igreja, homem é morto em presídio no interior do AM

Mãe procura por filho desaparecido no bairro Coroado

Homem é preso com terçado e arma caseira dentro de ônibus na Compensa