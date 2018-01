Polícia apreende 11 kg de maconha em embarcação no Porto de Manaus

Manaus - Onze quilos de maconha, do tipo skank, foram apreendidos na tarde desta segunda (8), por volta das 15h, em uma embarcação que veio de Tabatinga (a 1.108 km da capital) para Manaus, que estava atracada no porto da Manaus Moderna, no Centro. A apreensão foi resultado de uma abordagem de rotina realizada no local.

De acordo com o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Paulo Mavignier, as equipes realizavam buscas em uma embarcação atracada no local, vinda do município, quando ocorreu o flagrante.

“Estávamos no interior da embarcação quando encontramos uma mala, aparentemente, abandonada no convés do barco. Ao abrirmos a bagagem encontramos 11 tabletes de maconha. O proprietário da mala não foi localizado até o momento, mas as investigações em torno do caso irão continuar, até que os responsáveis pela droga sejam identificados”, explicou Mavignier.





