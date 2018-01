Integrante de quadrilha que invadiu casa e fez reféns é preso

Manaus - Janderson Fróis de Souza, de 25 anos, foi preso, na noite desta segunda-feira (8), após assaltar, juntamente com outras 4 pessoas, uma residência localizada na rua Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, bairro Santa Etelvina, zona Norte.

De acordo com policiais da Rocam, por volta das 19h30, a equipe recebeu um chamado do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) informando que em uma residência da zona Norte estava ocorrendo um assalto com reféns. Na ocasião, os PM's foram até o local e encontraram duas vítimas. Elas relataram que cinco homens invadiram a residência e roubaram vários objetos. Em seguida, eles fugiram para uma área de mata.

Ainda de segundo a PM, as vítimas informaram as características dos suspeitos e os policiais entraram na mata. Durante as diligências, os PM's encontraram Janderson com uma mochila. Dentro do objeto foram encontrados um notebook, uma câmera fotográfica e R$ 142,00 em espécie. Além disso, o suspeito transportava ainda uma capa de colete balístico e uma espingarda de ar comprimido.

As vítimas reconheceram o suspeito, que foi encaminhado para o 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele deverá passar por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, na zona Sul.

