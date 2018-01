Assaltantes invadem ônibus e aterrorizam passageiros em Manaus

Manaus - Passageiros da linha 458 do transporte coletivo foram assaltados, na noite desta segunda-feira (8). O coletivo trafegava pela avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus, quando dois assaltantes, possivelmente menores de idade, invadiram o veículo e ameaçaram a todos.

De acordo com o motorista do ônibus, que preferiu não ter o nome revelado, dois homens subiram no coletivo na parada em frente ao Hospital Adriano Jorge. Logo em seguida, eles anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences das pessoas.

“Eles já entraram anunciando o assalto. A ação deles foi muito rápida. Um passou a catraca e outro ficou ao meu lado. A todo momento ele dizia que era para eu seguir meu trajeto normal e não reagir. Eles estavam com uma pistola e um revólver 38. Eles tinham aparência de adolescentes ainda”, relatou o motorista.

Ainda segundo o motorista, os assaltantes levaram toda a renda que estava com a cobradora e vários pertences dos passageiros. Após o roubo, a dupla solicitou que o motorista encostasse em um ponto de ônibus próximo ao bairro São Francisco. O motorista disse ainda que, assim que desceram do coletivo, os suspeitos entraram em outro ônibus da empresa Expresso Coroado.

"Foi rápido, mas aterrorizante", disse uma passageira.

O caso foi registrado no 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que fica próximo do ponto final da linha. Até a publicação desta matéria nenhum dos suspeitos foi preso.

Edição: Bruna Souza

