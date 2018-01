Bombeiros resgatam corpo a 10 metros de profundidade na Manaus Moderna

O corpo foi encontrado próximo à Manaus Moderna | Foto: Divulgação/CBAM

Manaus - Desaparecido desde a noite dessa segunda-feira (8), após cair no rio Negro, próximo à Manaus Moderna, no Centro, Zona Centro Sul da cidade, o corpo de um carregador de mercadorias, identificado até o momento como Josué, foi encontrado nesta manhã (9), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam).



De acordo com o Cbmam, o corpo foi localizado a poucos metros da beira do porto, a 10 metros de profundidade, o que facilitou a busca e encontro rápido do corpo.

A equipe de resgate foi acionada, por telefone, por uma mulher identificada até o momento como Viviane. De acordo com trabalhadores do local, o homem era natural de Beruri (município distante 173 km de Manaus).

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Divulgação/Cbmam

Não foi informado se o carregador havia consumido bebidas alcoólicas no momento em que desapareceu. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Edição: Isac Sharlon



