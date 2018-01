Quadrilha invade banco no Vieiralves e tenta arrombar caixa eletrônico

Os criminosos abandonaram o equipamento no local no momento da fuga | Foto: Divulgação

A agência bancária da Caixa Econômica Federal, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, Zona Centro-Sul foi invadida por bandidos na manhã desta terça-feira ( 9). Ainda não informações sobre quantos homens fariam parte da quadrilha.

De acordo com a polícia, os homens usaram um tipo de maçarico improvisado para tentar abrir o caixa eletrônico, localizado dentro da agência. O assalto não foi concretizado porque os assaltantes fugiram ao perceber a aproximação dos policiais, alertados pelo alarme da agência bancária.



Ainda de acordo com a polícia, o alarme da agência bancária disparou logo após a entrada dos bandidos no local. Os assaltantes conseguiram fugir por um terreno, localizado nos fundos do banco.



Eles desapareceram após fugir por um terreno localizado nos fundos da agência bancária | Foto: Divulgação

As investigações estão sendo realizadas pela empresa que faz a segurança da agência bancária e também pela Polícia Federal.



A reportagem tentou entrar em contato com a PF para saber mais detalhes sobre o crime, porém, segundo a assessoria de imprensa ainda não há pronunciamentos sobre o caso.



